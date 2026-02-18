「そんなつもりじゃなかったのに〜…」って感じですね。もちろんこの同居に怒ったのは義妹も同じ。バチバチだったはずの2人はいつの間にか結託し、毎週乗り込んでくるようになるのです…。【まんが】義実家は誰のもの!?(ウーマンエキサイト編集部)