1972（昭和47）年2月19日、長野県軽井沢町の民間保養所「あさま山荘」に、連合赤軍の武装メンバー5人が女性1人を人質に立てこもった。同28日に警察が突入して5人を逮捕、人質は無事救出された。その際に警察官2人が死亡、突入前に民間人1人も犠牲になった。テレビ中継は最高視聴率89.7％を記録した。