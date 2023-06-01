すかいらーくホールディングスは１８日、２０２６年春闘で、基本給を底上げするベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせて平均５・３５％の賃上げを行うと発表した。「物価高騰が続く中、従業員の生活水準を向上させる」などとしている。対象は、持ち株会社とファミリーレストラン「ガスト」などを運営する事業会社の正社員計約４１３８人。月収ベースで平均２万１７３円の賃上げとなる。このほか、春の賞与に０・３か月分を上