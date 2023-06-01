【「君が監督！」単行本第2巻】 2月19日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 講談社は、マガポケ、ヤンマガWebにて連載中の「君が監督！」単行本第2巻を2月19日に発売する。価格は792円。 本作は、あじな優氏による野球マンガ。最下位独走中の暗黒球団「サターンズ」の監督を任された17歳の現役女子高校生（サターンズファン歴17年）の明るさが、負けグセのついたチ