日本時間2月19日にGoogleは、スマートフォン『Google Pixel 10a』を発表した。 今回販売されるのは、『Google Pixel』の中でも安価でエントリーモデルに該当するAシリーズの最新機種だ。 カラーバリエーションは、ラベンダー、ベリー、フォグ、オブシディアンの4色が展開される。既に発売されている『Google Pixel Buds 2a』についても、新色のベリーとフォグが新たに同