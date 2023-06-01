2026年2月18日札幌市中央区北5条西7丁目にあるホテルの１室でモバイルバッテリーから出火する火事がありました。午後10時45分ごろ、ホテルの従業員から「モバイルバッテリーから出火」と消防に通報がありました。消防によりますと、ホテル11階の一室でモバイルバッテリーが発火し、近くのベッドが一部燃えたということです。部屋にいた70代女性と50代男性がけがをしたということですが、命に別条はありません。