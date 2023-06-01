中国メディアの極目新聞は16日、カナダのスーパーで中国の教科書が販売されており、話題になっていると報じた。記事によると、カナダ在住の中国人ネットユーザーが先日、現地最大のアジア系スーパー「T＆Tスーパーマーケット（大統華超市）」で撮影した写真をアップ。そこには、中国の人民教育出版社が発行した中国の教科書が販売されている様子が写っていた。同ユーザーは「とても懐かしく、また新鮮にも感じた」とコメントした。