◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル決勝(大会13日目/現地18日)悪天候のため17日から1日延期となったスノーボード女子スロープスタイル決勝。日本勢はビッグエアで金メダルの村瀬心椛選手（予選2位）、岩渕麗楽選手（予選4位）、深田茉莉選手（予選7位）の3人が出場。各選手は3回のランを行い、そのベストスコアで順位が決まります。1回目は村瀬選手がキャブ900を決めるなどトリックをす