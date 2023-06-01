【パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語】 2月19日 発売 価格：2,480円 CEROレーティング：C（15才以上対象） プレイ人数：1人 スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch/Android/iOS用青春群像伝奇ミステリー「パラノマサイト FILE38 伊勢人魚物語」を2月19日に発売する。価格は2,480円。2月20日1時頃からSteam版も配信開始となる。