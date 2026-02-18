ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル決勝が18日に行われ、長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が1回目に82.13点をマークして銀メダルを獲得した。表彰式での1枚の写真に注目が集まっている。長谷川は1回目に高得点をマーク。2、3回目はスコアを伸ばせなかったものの、ビッグエア11位の悔しさを晴らし銀メダルを手に入れた。表彰式では勲章を手に金、銅のメダリストとともに記念撮影