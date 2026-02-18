エイチ・ツー・オーリテイリンググループの阪急商業開発は、横浜市の商業施設「モザイクモール港北」（都筑区中川中央）の大規模リニューアルに入った。今夏までに新規出店、リニューアルを併せて27店が登場し、港北ニュータウンを代表する商業拠点として施設を充実させる。【こちらも】京都の「洛北阪急スクエア」、開業以来初の大規模リニューアル登場する27店の内訳は、新規出店が13店、リニューアルが14店。1月下旬から順