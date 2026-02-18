衆院選で自民党が大勝し、高市政権の下で積極財政による景気押し上げへの期待が高まっている。成長重視の政策運営が打ち出される一方、財政拡張に伴う国債増発への警戒感も根強い。こうした中、日本の長期金利は高水準を意識した推移となっており、政策と市場の力関係が改めて問われている。【こちらも】「円安ホクホク」発言で注目の外為特会とは?市場と現場は慎重姿勢高市政権は、長年続いた低成長とデフレ的な経済構造か