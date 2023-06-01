マガポケ、ヤンマガWebにて連載中『君が監督！』のコミックス第2巻が19日に発売された。発売を記念して元・東京ヤクルトスワローズ監督・古田敦也氏から応援コメントが到着した。【画像】どんな漫画？女子高生が球団監督公開中のページ古田氏は「女子高生監督なんて、ありえない話？いや可能性は十分あると思う。彼女の挑戦を本気で応援したくなります」と応援している。■作品あらすじ今年も最下位独走中の暗黒球団「サター