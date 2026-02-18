◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード 女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）女子スロープスタイル（SS）決勝が行われ、五輪初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が金メダル、ビッグエア（BA）金メダルの村瀬心椛（21＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。同日行われた男子SSでも五輪初出場の長谷川帝勝（たいが、20＝TOKIOインカラミ）が銀メダルを獲得しており、ビッグエア