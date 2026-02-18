昨年のＭ―１グランプリで準優勝したお笑いコンビ・ドンデコルテが、先月２４日に渋谷よしもと漫才劇場で開催した「ドンデコルテ第九回単独ライブ『こびりつく』」の配信チケット販売枚数が１万枚を突破。大きな反響から現在配信チケットの販売期間を再々延長することが決まった。購入期間は２１日１２：００まで。同公演の配信チケットは、昨年４月の同劇場のオープン以来、劇場から配信されたライブの歴代最多の販売記録とな