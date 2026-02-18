ボートレース江戸川のＧＩ「江戸川大賞開設７０周年記念」は１８日、開幕した。西岡顕心（２４＝香川）開幕カードの初日１Ｒはインからコンマ１１のトップスタートを決めて逃げ快勝。幸先いい船出となった。「足はいいですね。スリットから伸びるし、チルト１度でも出足がいい。乗り心地もいいし、しっかり舟が返ってくる」と相棒３１号機は早くも万全の仕上がりだ。ＧＩデビュー戦となった昨年１月の当大会は節間未勝利。前