海南島南西海域で確認された中華白イルカ。（２月４日撮影、海口＝新華社配信）【新華社海口2月18日】中国科学院深海科学・工程研究所の海洋哺乳動物研究チームはこのほど、中国海南島の南西海域で中華白イルカ（ピンクイルカ）の特別モニタリング調査を行った際に、推定30〜50頭の比較的大規模な個体群を確認した。海南島南西海域で確認された中華白イルカ。（２月４日撮影、海口＝新華社配信）研究チームによると、今回観測