楊村第一中学校の生徒が制作した掐絲琺瑯作品。（１月２３日撮影、天津＝新華社配信／于長華）【新華社天津2月18日】中国天津市武清区の楊村第一中学でこのほど、七宝焼「掐絲琺瑯（こうしほうろう）」の制作体験授業が行われた。金属線で輪郭を作り、釉薬（ゆうやく）を詰める工程を通じて、生徒たちは伝統工芸の技法に触れた。