飛行機内でモバイルバッテリーから火が出るなどのトラブルが相次いでいることから、国土交通省が今年4月にも国内線の機内でモバイルバッテリーによる充電などを禁止する方針であることがわかりました。機内持ち込みについても、1人2個までに制限するということです。国土交通省は、こうした方針を航空会社各社に伝え、利用者への周知の方法について検討しているということです。