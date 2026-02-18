１８日午前、山形県寒河江市で、男性が刃物のようなものを持った２人組の男に現金８０万円を奪われた強盗事件で、男らは現在も逃走しています。男らは、被害者の男性を車に乗せて山形県大江町まで連れ回していましたが、男性を解放したあと、徒歩で逃げたとみられています。 【写真を見る】刃物突き付け８０万円奪い被害者連れまわす ２人組の男は徒歩で逃走か現在も逃走中 警察によりますと、きょう午前１０時半ごろ、寒河江