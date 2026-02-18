俳優の宮沢りえさんとイッセー尾形さんが18日、映画『トニー滝谷4Kリマスター版』（3月27日（金）より順次公開）の公開記念舞台挨拶に登場。海外での反響を振り返りました。映画は、村上春樹さんの短編小説『トニー滝谷』（文藝春秋刊『レキシントンの幽霊』所収）を、市川準監督がメガホンを取り2005年に映画化された『トニー滝谷』の4Kリマスター版。トニー滝谷という名の孤独な人生を歩む男性を主人公に、愛する女性と巡り会