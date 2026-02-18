ＡＫＢ４８が１８日、神奈川県内で「ＡＫＢ４８のどっぼーん！ひとりじめ！５周年記念ライブ！」を開催した。グループの公式ゲームアプリ「ＡＫＢ４８のどっぼーん！―」のリリース５周年を記念した特別ライブ。アプリ内のイベントで上位にランクインした上位１６人が出演した。１日限りのセットリストで会場を盛り上げた。代表曲の１つ「大声ダイアモンド」で幕開けすると、「憧れのポップスター」など、メンバーそれぞれが