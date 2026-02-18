ピボット分析東京時間（23:08現在） ドル円 現値153.98高値153.98安値153.07 155.19ハイブレイク 154.59抵抗2 154.28抵抗1 153.68ピボット 153.37支持1 152.77支持2 152.46ローブレイク ユーロ円 現値182.06高値182.11安値181.42 183.00ハイブレイク 182.55抵抗2 182.31抵抗1 181.86ピボット 181.62支持1 181.17支持2 180.93ローブレイク