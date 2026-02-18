各国の長期金利（NY時間09:09）（日本時間23:09）（%） 米2年債 3.455（+0.023） 米10年債4.077（+0.019） 米30年債4.700（+0.012） ドイツ2.747（+0.009） 英国4.376（0.000） カナダ3.235（+0.008） 豪州4.723（+0.039） 日本2.131（+0.005） ※米債以外は10年物