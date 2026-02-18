フィリピンのドゥテルテ前大統領の長女で、現政権の副大統領を務めるサラ・ドゥテルテ氏が、2028年に行われる次期大統領選挙への立候補を表明しました。サラ・ドゥテルテ副大統領は、18日に記者会見を開き、2028年に実施される次の大統領選に立候補すると明らかにしました。サラ氏は会見で、マルコス政権について「汚職にまみれている」として、治水対策の不備などを指摘。「独立した外交政策に欠けており、アメリカや中国といった