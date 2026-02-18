【パリ共同】国際エネルギー機関（IEA）のビロル事務局長は18日にパリで開幕した閣僚理事会で、ブラジルとの加盟交渉を正式に始めると表明した。交渉を進めてきた南米コロンビアを加盟国として迎えることも公表した。