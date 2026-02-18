メ～テレ（名古屋テレビ） 春闘で全トヨタ労連が要求する一時金の平均月数は、2003年以降過去最高となりました。 全トヨタ労連は、製造系の124の組合が経営側に春闘の要求書を提出したと発表しました。 提出した製造系の組合全てがベースアップに相当する賃金の「改善分」を求め、平均要求額は去年とほぼ同じ水準の約1万8000円です。 ボーナスに当たる一時金は、112の組合が「5カ月以上」を要求し、平