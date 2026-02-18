FAKE TYPE.の2026年第1弾楽曲「No Fake Talk feat.TOOBOE」が本日2月18日に配信リリースとなった。これに伴って同楽曲のミュージックビデオも公開された。「No Fake Talk feat.TOOBOE」は、音楽クリエイターjohnのソロプロジェクトTOOBOEとのコラボ楽曲となるもの。双方が出演したフェスで出会い、その後TOOBOE主催の対バンツアーに出演するなど交流を深めてきた。個性の強い2アーティストがタッグを組んだ「No Fake Talk feat.TOO