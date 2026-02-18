気象台は、午後11時24分に、暴風雪警報を札幌市、江別市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村、寿都町、蘭越町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町に発表しました。またなだれ注意報を札幌市、江別市に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・札幌市、江別市、石狩市、当別町、新篠津村、島牧村などに発表 18日23:24時点後志地方では19日明け方まで、石狩地方では19日明け方から19日朝まで、暴風雪に警戒し