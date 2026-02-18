高市首相（自民党総裁）は１８日夜の記者会見で、憲法改正について、「少しでも早く改正案を発議し、国民投票につながっていく環境を作っていけるように、党として粘り強く取り組む」と語った。首相としては、「憲法審査会で党派を超える建設的な議論が加速し、国民の間で積極的な議論が深まっていくことを期待する」と述べた。