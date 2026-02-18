AKB48が18日、KT Zepp Yokohamaで「AKB48のどっぼーん！ひとりじめ！5周年記念ライブ！」を行った。同名ゲームアプリ内で、約1カ月にわたるユーザー参加型の出演権争奪イベントを勝ち抜いた16人が出演した。通算5度目の開催となった同ゲームのライブ。出演メンバー16人がそれぞれ披露したい楽曲を選び、「大声ダイヤモンド」「摩天楼の距離」などグループの定番楽曲から、HKT48の「12秒」、SKE48の「恋を語る詩人になれなくて」な