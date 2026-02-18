アイドルグループ・ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲの櫻井優衣が１８日、東京・ＮＨＫホールで「櫻井優衣メジャーデビュー記念ソロコンサート『ＳＴＯＲＹ―ＡＪｏｕｒｎｅｙｉｎｔｏＹｕｉ’ｓＤｒｅａｍ―』」を開催した。昨年９月にソロとしてメジャーデビューを果たし、初のソロコンサート。白いドレスの櫻井がステージ中央の扉から姿を現し、メジャーデビュー曲「キミのことが好きなわたしが好き」でライブは幕を