ＡＫＢ４８の橋本陽菜、太田有紀、田口愛佳らが１８日、神奈川・横浜市のＫＴＺｅｐｐＹｏｋｏｈａｍａでグループ公式アプリ「ＡＫＢ４８のどっぼーん！ひとりじめ！」の５周年記念ライブを開催した。同アプリは、オンラインでメンバー本人や、全国のユーザーとオンラインマルチ対戦が楽しめる。リリースから５周年を迎え、アプリ内ランキング企画で上位に入ったメンバー中心に１６人が選ばれ、ヒット曲「大声ダイヤモン