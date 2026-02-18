イタリア・リビーニョ１８日発】ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、木俣椋真（ヤマゼン）は７２・８０点で１１位。ビッグエア（ＢＡ）の銀メダルに続く表彰台とはならず、悔しさをにじませた。一発逆転を狙った３本の試技は第１セッションから順調に進めるも、最終セッションのバックサイド１６２０で転倒。「３本目のあの技は練習でもほとんど失敗