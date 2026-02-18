血みどろの脱出型ホラーアクション『ゼイ・ウィル・キル・ユー』（原題：They Will Kill You）が５月８日（金）より日本公開されることが決定した。“生贄”として捧げられるはずだったひとりのメイドが、悪魔崇拝者の巣食う高級マンションから脱出を目指す。『MAMA』『IT／イット “それ”が見えたら終わり。』のアンディ・ムスキエティがプロデュース。監督を務めるのはロシア出身のキリル・ソコロフ。ソコロフ監督は、過去に「