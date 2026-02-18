20年ぶりに頂点に立ったスウェーデンの選手＝18日（ロイター＝共同）2人一組で周回コースを交互に3周ずつ滑って競う、18日のスキー距離団体スプリント・フリーの女子は、スウェーデンが2006年トリノ大会以来の頂点に立った。過去2大会は、ともに1秒に満たない僅差で2位。前回の悔しさを知るスンドリングは、3周とも全体トップのタイムで好走し「信じられない。本当に重要な勝利だ」と感慨に浸った。ダールクビストにとっては、