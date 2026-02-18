21日にU等々力で行われるサッカーJ1の“多摩川クラシコ”に向け、川崎FのMF大関友翔（21）とFC東京のMF佐藤龍之介（19）が18日、川崎Fのクラブハウスで合同会見に臨んだ。ともに2028年ロサンゼルス五輪世代の主軸で、優勝した1月のU―23アジア杯（サウジアラビア）では大関が4試合3得点と活躍し、6試合4得点の佐藤は大会MVP＆得点王に輝いた。大関が「ゴールに関わるプレーが今年の目標。自信を持ってクラシコに勝てれば（チー