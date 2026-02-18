【ワシントン共同】米商務省が18日発表した2025年12月の住宅着工件数（速報、季節調整済み）は年率換算で前月より6.2％増の140万4千戸だった。130万9千戸程度を見込んだ市場予想を上回った。遅れていた25年11月分も同時に公表し、前月から増加。2カ月連続のプラスとなった。25年12月の主力の一戸建ては4.1％増の98万1千戸。集合住宅も10.1％増だった。全体の着工件数の前年同月比は7.3％減だった。地域別では、最大市場の南