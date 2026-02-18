ミラノ・コルティナオリンピック™、スノーボード男子ハーフパイプで金メダルを獲得した戸塚優斗選手。Nスタでは、戸塚選手と一緒に決勝のランを振り返ります。【写真で見る】戸塚優斗選手の“願掛け”ネイル親指にはあのバンドのロゴもまた、表彰式で話題となった「ネイル」や「好きな音楽」など素顔についてもうかがいました。神奈川から雪があるところに運転してもらい…母親への感謝【戸塚優斗選手（24）プロフィール】