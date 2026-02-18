第2次内閣が発足し、記者会見する高市早苗首相＝18日午後10時12分、首相官邸（代表撮影）高市早苗首相は18日夜、第2次内閣発足を受けて官邸で記者会見し、憲法と皇室典範の改正に取り組む意欲を重ねて表明した。衆院議員定数削減と併せて「自民党も挑戦し続ける。決して諦めない、私自身の信条だ」と強調。典範改正の議論進展に期待を示し、国会論議を経て速やかに取り組むと訴えた。改憲については自民党総裁として、国会発議