エコバックスジャパン株式会社は2月12日、メディア向け新製品体験会を開催。空間認識AIと強力な吸引・水拭き性能を備えた新モデル「DEEBOT T90ファミリー」を発表した。体験会当日は、日本におけるロボット掃除機市場の動向や、エコバックスの販売戦略について、エコバックス・ロボティクス アジア太平洋地域統括責任者 CHRIS MA 氏より説明するとともに、フラッグシップ級の性能と価格のバランスを両立した新モデルとして「DEEBOT