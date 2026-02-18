会見で謝罪する日本郵便南関東支社の田村浩紀支社長（右）と佐藤紳也経営管理本部長＝１８日、横浜市西区日本郵便南関東支社は１８日、川崎京町郵便局（川崎市川崎区）の元局長の５０代男性と元課長の４０代男性が、元局長名義のゆうちょ銀行口座のデータを不正に操作して現金７００万円を詐取していた疑いがあると発表した。同社は近く、電子計算機使用詐欺容疑で２人を神奈川県警に告訴する方針。同支社によると、元局長らは