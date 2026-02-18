リンクをコピーする

※11月データを追加しました。 住宅着工件数（12月）22:30 結果140.4万件 予想130.4万件前回132.2万件（住宅着工件数) 結果6.2% 予想1.1%前回3.9％（住宅着工件数・前月比) 結果144.8万件 予想140.0万件前回138.8万件（住宅建築許可件数) 結果4.3% 予想0.4%前回-1.6％（住宅建築許可件数・前月比)