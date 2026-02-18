産後のガルガル期でも、ましてや更年期でもありません！いろいろ“やっている感”をだしている夫ですが、たとえば「そこにあった皿は洗っといたよ」の件。夫が洗ったのは、本当に「そこにあった皿」だけなのです…。【まんが】やってるつもり夫(ウーマンエキサイト編集部)