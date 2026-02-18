私たちが住む太陽系では、太陽の近くには水星から火星までの「岩石惑星」が並び、その外側には木星から海王星までの「巨大ガス惑星」や「巨大氷惑星」が並んでいます。「内側は岩石でできた惑星、外側は厚いガスの大気を持つ惑星」というこの配置は、これまで惑星形成の標準的なモデルだと考えられてきました。しかし、ウォーリック大学のThomas Wilsonさんたち研究チームは、ESA（ヨーロッパ宇宙機関）の宇宙望遠鏡「Cheops（ケオ