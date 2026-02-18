高市首相は１８日夜の記者会見で、食料品に限定した消費税減税などを議論する超党派の「国民会議」について、夏前に中間とりまとめを行い、税制改正の関連法案の提出を目指す考えを示した。国民会議では、食料品に限定した消費税減税と給付付き税額控除について、「同時並行で議論をしていく」と述べた。