2026年2月14日、アニメ「葬送のフリーレン」第2期の第6話「討伐要請」の次回放送が休止となることが明らかになり、中国のネットユーザーから不満が寄せられている。「葬送のフリーレン」は山田鐘人氏（原案）とアベツカサ氏（作画）による漫画が原作。人間、ドワーフ、エルフなどさまざまな種族がいる世界を描いたファンタジーもので、エルフの魔法使いである主人公フリーレンが勇者ヒンメルら仲間たちと共に魔王を倒し、10年に及