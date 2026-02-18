【イタリア・リビーニョ１８日発】困難にも負けなかった。ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子スロープスタイル（ＳＳ）決勝（リビーニョ・スノーパーク）が行われ、長谷川帝勝（ＴＯＫＩＯインカラミ）が銀メダル。同種目の日本勢で初めて表彰台を引き寄せた。今季は左ヒザを痛め、ひどい時は「日常生活も足を引きずって歩いていた」。五輪に向けて黄色信号がともったが、先月になって「痛みが引き始めて、多分水が抜け始