【新華社リビーニョ2月18日】ミラノ・コルティナ冬季五輪で18日行われたフリースタイルスキー女子エアリアル決勝で、中国の徐夢桃（じょ・むとう）が連覇を果たし、スノーボード男子の蘇翊鳴（そ・よくめい）に続く今大会2枚目の金メダルを中国にもたらした。