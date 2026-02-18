１８日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜・後９時５４分）では、この日召集された特別国会で高市早苗首相（自民党総裁）が衆院本会議の首相指名選挙において第１０５代首相に選出されたことを報じた。首相任命式と閣僚認証式を経て、日本維新の会との連立政権による第２次高市内閣を発足させ、その後の会見で憲法と皇室典範の改正に意欲を示した高市首相について、キャスターの大越健介氏は「自民党総裁として